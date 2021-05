Letné prázdniny od júna a vysvedčenie pred Vianocami.

O pár dní to začne: v júni od rána praží slniečko, skôr sa rozodnieva, v triedach je horúco. Horúčava každému odčerpáva sily. Podľa mojich skúseností je jún v školách jeden z najhorších mesiacov.

Posledný mesiac v školách už všetci "melú z posledného". Je to už šiesty mesiac súvislej školskej práce a nastupuje leto, takže deti sú myšlienkami inde. Od júna začína taká tá letná bezstarostná nálada. A keby prvý polrok začínal už v auguste namiesto v septembri, bol by školský rok oveľa zmysluplnejšie rozložený a navyše by korešpondoval aj s rokom kalendárnym. Pred Vianocami by končil prvý polrok, to by deti dostali aj vysvedčenie. Prečo v polovici decembra neuzavrieť klasifikáciu a potom už si prežiť tú pravú predvianočnú a neskôr aj vianočnú atmosféru s pocitom, že máme splnené? Dnes je to tak, že po vianočných prázdninách, kedy si všetci užívame pohodu, rodinu, príbuzných a darčeky, zrazu v januári začína v škole boj o známky, testy, písomky. Prečo v januári v pokoji nezačať druhý polrok, ktorý by sa začal desiateho januára. Je logické, aby prázdniny v polovici školského roka boli dlhšie.

Dvojmesačné letné prázdniny sú zbytočne dlhé. Namiesto súčasných deviatich týždňov by ich stačilo sedem. To je na prázdninové aktivity dostačujúce. Pre rodičov sú letné prázdniny často stresujúce, musia riešiť kam deti dať, ako ich zabaviť. Prázdniny, ktoré by začali okolo 10. júna a trvali do konca júla, by stačili. A tie dva týždne by sa dali využiť efektívnejšie počas školského roka, napríklad práve na vianočné sviatky.

A jarné prázdniny – to je celé zle. Je úplne nepochopiteľné striedanie termínov po jednotlivých krajoch. Niektorým deťom začínajú napríklad vo februári, čo sa nedá považovať za jar. Môžu tiež vyjsť na koniec marca, a keď sa to zíde s Veľkou nocou, tak na seba obe voľná môžu plynulo nadväzovať. To tiež nie je ideálne. Pre jarné prázdniny by mohlo byť vyčlenené určité obdobie, povedzme od polovice februára do polovice marca. A každý by si mohol vybrať termín, aký by mu najviac vyhovoval.

Mohlo by to byť svojím spôsobom aj posilnenie prepojenia medzi rodinou a školou, keď obe strany môžu zvážiť, čo je rozumné a podľa toho sa samy zariadia. Je to podobné, ako keď firmy zavádzajú voľné dni, kedy je len na vás, kedy a kvôli čomu si voľno vyberiete. A či tú možnosť vôbec využijete. Bol by to akýsi "prázdninový žolík".