Pandémia nám v mnohých oblastiach ukázala čo má hodnotu, čo si zaslúži zachovať a čo je zbytočné. Tie najmenej potrebné veci sme začali opúšťať ako prvé. V školstve to začalo známkovaním.

Nie, nebolo zrušené. Stalo sa dobrovoľným. Treba pochváliť ministerstvo a poslancov ako rýchlo prijali zmenu zákona, podľa ktorého si učitelia môžu slobodne vybrať, či budú známkovať alebo hodnotiť slovne. Začalo sa to dobre, pokračujme v tom.

Ešte stále platí núdzový stav a do školského zákona sa dostala veta: „Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania možno dennú formu štúdia uskutočňovať aj ako dištančnú.“.

Urobme z toho normu. Prečo by to malo byť možné len počas mimoriadneho stavu? Dajme možnosť školám dištančného vzdelávania aj v normálnom stave. Napríklad: dva dni budú deti chodiť do školy a tri dni budú doma. V škole sa čas bude venovať diskusiám, konzultáciám, kontrole pokroku a výstupov, výkladu zložitejšie látky a tiež tímovým projektom, veľa času v škole bude vyhradených na socializáciu. Doma sa deti budú učiť z rôznych internetových i písomných zdrojov, pracovať na zadaných úlohách alebo na svojich individuálnych alebo dobrovoľných projektoch. Deti budú mať tiež vyhradený čas na individuálne online konzultácie.

Od 1. júna je v školách možné toto: (citát z odporúčania Ministerstva školstva): „Žiakov školy rozdelí riaditeľ základnej školy na skupiny, v ktorých ich bude najviac 20. V skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky neboli v spoločnej triede a alebo aj v spoločnom ročníku.“

Urobme z toho normu. Prestaňme mechanicky triediť deti podľa veku a umožnime školám vytvárať vzdelávacie skupiny z detí rôzneho veku kedykoľvek, aj bez mimoriadneho stavu. Rovesnícke vzdelávanie je jednou z najúčinnejších foriem vzdelávania. Nie, nemusia to urobiť všetky školy. Ale dajme im to ako možnosť, rovnako ako pri známkach a slovnom hodnotení.

Od 1. júna môžu školy aj toto (znova citát z odporúčania Ministerstva školstva): „základné školy majú možnosť autonómne koncipovať štruktúru vyučovacieho dňa a takisto majú možnosť autonómne upraviť obsah a formu vzdelávania.“ ...a toto: „zmeniť organizáciu vyučovania (úprava rozvrhu, úprava vnútorného časového členenia vyučovacieho dňa)“...a dokázali toto: „väčšina škôl si už vytvorila systém vzdelávania počas mimoriadneho prerušenia prevádzky.“

Urobme z toho normu. Umožnime školám aby mohli integrovať predmety podľa vlastných potrieb a špecifík stále, nielen počas mimoriadneho stavu. Inými slovami -nahraďme tradičné predmety oblasťami, ktorých obsah je založený na právach, globálnom prístupe k vzdelávaniu a udržateľnosti. Napríklad: strava, doprava, zdravie, životné prostredie, komunikácia, umenie, moc... Nie, nemusia to urobiť všetky školy. Ale dajme im to ako možnosť, rovnako ako pri známkach a slovnom hodnotení.

Zdobrovolnenie by mohol byť princíp zavádzania inovácií vo vzdelávaní.