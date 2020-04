Rastie to, čomu venujeme pozornosť.

Prvá prognóza Inštitútu zdravotnej politiky zo 17. marca hovorila, že vrchol by mal prísť 12. júna. Nakazených by v ten deň bolo necelých 550-tisíc. Pripomínam, že pri najprísnejších opatreniach.

O takomto čase, záver apríla to malo byť cca 50 000 tisíc nakazených.

Druhá prognóza bola zverejnená 31. marca a podľa nej malo byť 17. apríla nakazených 4 739 ľudí. Obdivuhodne presné číslo. Nie 4 740 ani 4 730, ale 4 739. Znova pri najprísnejších opatreniach. Dnes je 25. apríl a magické číslo je 1 373 nakazených.

Včera analytický a poradný orgán Ministerstva zdravotníctva zverejnil tretiu prognózu. Po prvých dvoch totálne nevydarených prognózach neviem prečo by som mal tým číslam veriť, alebo sa na ne vôbec pozerať a zamýšľať sa nad nimi.

Problém je, že na základe týchto hausnumier sa riadi život v tejto krajine. Skrze premiéra.

Ale o inom som chcel. Odhad vývoja počtu nakazených sa zobrazuje v grafe, ktorý má tvar krivky. Krivka v čase najskôr stúpa a potom klesá. Môže absolútny počet nakazených v čase stúpať a potom klesať? Pri dennom prírastku (počet nových prípadov za daný deň) by takáto krivka mala svoju logiku. Ale v tých grafoch je absolútny počet nakazených. Ten by mal v čase rásť a prípadne sa niekde zastaviť. Ale ako môže počet nakazených klesať? Jedine tak, že sa z počtu nakazených odpočítajú uzdravení. A deje sa to?

Každý deň ráno si kúpim noviny (už asi 30 rokov). Na prvej strane sú teraz „dôležité“ čísla: nové prípady, celkový počet prípadov, počet vyliečených. Ešte je tam aj počet nových testov, celkový počet testov a počet mŕtvych. Ale pre môj experiment si vystačím s prvými troma číslami za posledných päť dní. (Nové prípady vyliečených som doplnil ja.)

nové prípady celkový počet prípadov počet vyliečených nové prípady vyliečených 21.4.2020 26 1199 258 22.4.2020 45 1244 284 26 23.4.2020 81 1325 288 4 24.4.2020 35 1360 355 67 25.4.2020 13 1373 386 31

Celkový počet prípadov, to je ten parameter, ktorý je v grafoch IZP ako krivka, ktorá v čase stúpa a vraj bude podľa IZP raz klesať. Toto číslo stále rastie, lebo je to kumulatívny súčet nových prípadov. Logické. Ale prečo sa toto číslo nepočíta tak, že pripočítam nové prípady a odpočítam počet vyliečených? Potom by to číslo (celkový počet prípadov) a aj krivka z neho určená v grafe po čase začala klesať. Mimochodom, ak sa pozriete do tabuľky, dva dni po sebe je denný počet vyliečených vyšší ako denný prírastok nových prípadov.

Niekto múdry raz povedal: Rastie to, čomu venujeme pozornosť. Je to len môj pocit alebo skutočne politici a média venujú viac pozornosti „rastu“ celkového počtu prípadov namiesto rastu vyliečených prípadov? A na základe tejto pozornosti riadia a ovplyvňujú život nás všetkých.

PS: napísal som celý článok a nemusel som použiť to slovo ani raz.